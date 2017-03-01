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Производитель: Office Pro©
Описание: черный (black), до 1000 стр., чип с прошивкой 2019 года
Наличие на складах: больше 10
Office Pro©
Качество класса Премиум
Оригинальные японские комплектующие и тонеры
Сверхчетная цветопередача
Увеличенный гарантийный период до 5 лет
Вакуумная упаковка
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Мы с радостью ответим на ваш запрос.
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|Шымкент
|Уральск
|Семей
|больше 10 шт.
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Совместимость: ( Samsung )
Xpress M2020, M2020W, M2021, M2021W, M2022, M2022W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2071, M2071F, M2071FH, M2071FW
|Артикул:
|0020832
|Производитель :
|Office Pro©
|Описание :
|черный (black), до 1000 стр., чип с прошивкой 2019 года
|Размеры :
|33,00x11,00x16,00см.
|Масса (г) :
|830
|Объем (м3) :
|0.005808
|ед. изм. :
|кол-во в 1 коробке :
|20
*Обращаем Ваше внимание на то, что не следует производить оплату заказа до подтверждения наличия товара на складе интернет-магазина.
- Наличными (при доставке курьером);
- Пополение счета KASPI +7 707 2147412, дата: 28.05.1976. через терминали или "Прямой" перевод внутри системы.
- KASPI GOLD 5169 4931 3546 9529 (иин: 760528300226)
- Через систему Qiwi (пополнение через терминал или прямой перевод внутри системы)
счет Qiwi +7 707 2147412, укажите в примечании номер заказа.
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