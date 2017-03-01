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Office Pro© MLT-D111S черный (black), до 1000 стр., чип с прошивкой 2019 года - купить в компании MAKtorg
Внешний вид и масса-габаритные харастеристики данного товара могут незначительно отличаться от заявленного в каталоге интернет-магазина.

Наименование товара: Картридж лазерный - (0020832) Office Pro© MLT-D111S для Samsung

Артикул: 0020832

Производитель: Office Pro©

Описание: черный (black), до 1000 стр., чип с прошивкой 2019 года

Наличие на складах:  больше 10

цена: 5 290 тг. опт:  4 890 тг.
ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ У НАС

Office Pro©

Качество класса Премиум

Оригинальные японские комплектующие и тонеры

Сверхчетная цветопередача

Увеличенный гарантийный период до 5 лет

Вакуумная упаковка

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Дополнение: гарантия 5 лет
Наличие:
Алматы Усть-Каменогорск Актюбинск Павлодар Шымкент Уральск Семей
больше 10 шт. заказ заказ заказ заказ заказ заказ
Совместимость с оборудованием

Совместимость: ( Samsung )

Xpress M2020, M2020W, M2021, M2021W, M2022, M2022W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2071, M2071F, M2071FH, M2071FW

Описание и характеристики
Артикул: 0020832
Производитель : Office Pro©
Описание : черный (black), до 1000 стр., чип с прошивкой 2019 года
Размеры : 33,00x11,00x16,00см.
Масса (г) : 830
Объем (м3) : 0.005808
ед. изм. :
кол-во в 1 коробке : 20
Варианты оплаты

*Обращаем Ваше внимание на то, что не следует производить оплату заказа до подтверждения наличия товара на складе интернет-магазина.

- Наличными (при доставке курьером);

- Пополение счета KASPI +7 707 2147412, дата: 28.05.1976. через терминали или "Прямой" перевод внутри системы.

- KASPI GOLD 5169 4931 3546 9529 (иин: 760528300226)

- Через систему Qiwi (пополнение через терминал или прямой перевод внутри системы)
счет Qiwi +7 707 2147412, укажите в примечании номер заказа.

- Переводом на р/сч через любой банк - возможна комиссия банка;

Как оплатить подробнее - Как оплатить


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ул. Кокорай, 2 а, офис 111 а, угол пр. Рыскулова, БЦ МАССАГЕТ
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